Familias disfrutan de pino monumental

SABINAS, COAH.- Familias de Sabinas y la región carbonífera disfrutaron la noche del sábado con la apertura de actividades con la inauguración del tradicional Pino de la Loma de Microondas. El árbol, con una altura de 52 metros, visible desde prácticamente toda la ciudad, se ha convertido en un símbolo de bienvenida para paisanos, viajeros de la carretera federal 57 y habitantes locales, gracias a la iniciativa del empresario Fernando Mendoza Bernal.

La noche del sábado, cientos de familias acudieron a la apertura del espacio navideño, que ofreció un ambiente festivo con piñatas, bolsas de dulces y actividades que despertaron emoción y alegría entre los asistentes. El evento se consolidó como uno de los más esperados de la región durante las celebraciones decembrinas.

El Pino monumental de 52 metros

El recorrido hacia la muestra inicia con un arco iluminado que guía a los visitantes hasta una exposición con figuras alusivas a la temporada. En ese espacio, Santa Claus y sus duendes invitan a tomarse fotografías del recuerdo mediante una cooperación voluntaria, reforzando el espíritu comunitario de la celebración.

Un espectáculo visual para la comunidad

La atracción principal se encuentra en la base del enorme pino, donde cientos de luces multicolores envuelven a los visitantes en un espectáculo visual. Familias enteras aprovecharon el momento para capturar imágenes y compartir la experiencia, mientras los más pequeños entonaban canciones navideñas que reforzaron el ambiente festivo.