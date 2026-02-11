Lizeth Cantú llama a padres a participar en pláticas en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La subprocuradora de la Pronnif en Cuatro Ciénegas, Lizeth Cantú, informó que existe reticencia por parte de padres de familia para asistir a las pláticas de orientación y prevención que se imparten en instituciones educativas del municipio.

Señaló que, pese a que se han realizado visitas a escuelas con matrículas de hasta 200 alumnos para abordar temas como omisiones de cuidado y derechos de niñas, niños y adolescentes, la participación de los tutores ha sido mínima.

Explicó que en algunos casos únicamente han acudido ocho padres de familia a las sesiones informativas, y destacó que, paradójicamente, quienes asisten no cuentan con antecedentes de omisiones de cuidado ante la dependencia. Ante esta situación, la Pronnif ha buscado alternativas para facilitar la asistencia, como programar reuniones fuera del horario laboral.

Cantú indicó que esta misma semana se realizará una plática a las cinco de la tarde en una institución educativa, con la intención de que más madres y padres puedan participar una vez concluidas sus jornadas de trabajo y evaluar así el nivel de respuesta de la comunidad.

Subrayó que durante el mes de febrero se han registrado 16 casos de omisiones de cuidado en el municipio, por lo que es necesario reforzar la concientización entre los tutores sobre las acciones que pueden implementar para evitar vulnerar los derechos de sus hijos.

La funcionaria destacó que los estudiantes han mostrado buena disposición y participación en las actividades realizadas por la dependencia, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para involucrarse de la misma manera y fortalecer la prevención desde el hogar.