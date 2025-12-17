Sari Pérez Cantú refuerza albergues temporales en Frontera

Frontera, Coah.- En seguimiento a las gestiones realizadas por la alcaldesa Sari Pérez Cantú ante el Gobierno del Estado, Protección Civil de Frontera recibió material y aditamentos destinados a reforzar los albergues temporales habilitados para proteger a la población ante las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

El director de Protección Civil municipal, Abraham Palacios Cedillo, acudió a la capital del estado para recoger los apoyos, que consisten en catres, colchonetas, cobijas térmicas, cubrebocas y diversos insumos, mismos que permitirán acondicionar mejor los refugios y brindar atención adecuada a quienes lo requieran.

El funcionario explicó que el Operativo Abrigo, activado durante el paso del frente frío número 21, contempla recorridos permanentes de las unidades de ambulancia y de ataque rápido, con especial atención en los sectores considerados más vulnerables del municipio. Estas acciones permiten identificar de manera oportuna a personas en situación de riesgo, brindar apoyo inmediato y canalizarlas a espacios seguros.

De manera prioritaria, se atiende a personas en situación de calle, quienes son localizadas en puntos previamente identificados y trasladadas a los albergues habilitados. Actualmente, el municipio cuenta con capacidad para ocho personas en el albergue de la base de Protección Civil y de 16 a 18 personas en el gimnasio municipal. En estos espacios se proporciona abrigo, alimentos calientes, café y condiciones adecuadas para resguardarse del frío, capacidad que fue reforzada con el apoyo estatal.

Las autoridades municipales mantienen un monitoreo constante de las condiciones climatológicas, ante la llegada de nuevos frentes fríos. El Operativo Abrigo permanecerá activo durante toda la temporada invernal, implementando acciones conforme desciendan las temperaturas y reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de Frontera con la seguridad y protección de su población.