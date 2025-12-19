Javier Flores Rodríguez supervisa operativo de seguridad en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.— La seguridad en San Buenaventura se ha reforzado en el módulo de orientación y apoyo a los connacionales que regresan al país durante la presente temporada decembrina, el alcalde Javier Flores Rodríguez está al pendiente del operativo vial "Bienvenido Paisano", en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades policiales y de rescate se mantienen a la altura del kilómetro 26 de la carretera federal 30, cerca de las letras de identidad del municipio, como parte de las acciones de vigilancia y prevención impulsadas por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

Desde temprana hora, el edil Javier Flores Rodríguez supervisó personalmente el desarrollo de las acciones enfocadas a salvaguardar la integridad de paisanos y turistas, prevenir delitos y brindar asistencia inmediata a quienes transitan por esta importante vía de comunicación federal, reiterando el compromiso de su administración con la seguridad y la movilidad ordenada durante este periodo vacacional.

Durante el inicio del operativo estatal se contó con la presencia del Regidor de Seguridad Pública, Ing. Hugo Leonel Valero Ibarra; del Director de Seguridad Pública Municipal, Christian Rolando Venegas Burciaga; del Regidor de Protección Civil, Armando Contreras Garza; y del Director de Protección Civil, Héctor Ramón Gutiérrez Rodríguez, así como de representantes de diversas corporaciones de seguridad y auxilio de nivel municipal, estatal y federal.

En este operativo permanente participan de manera coordinada la Guardia Nacional División Caminos, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía de Acción y Reacción, la Policía Civil Coahuila, el Coordinador Regional del C-4, corporaciones preventivas municipales de la región, así como personal de Protección Civil, quienes se mantienen atentos para atender cualquier eventualidad de tipo mecánica, médica o de seguridad que pudiera presentarse durante el tránsito de los viajeros.

Las autoridades destacaron que este operativo no tiene fines recaudatorios ni de molestia para los conductores, sino que su finalidad es brindar apoyo, vigilancia y orientación, exhortando a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, portar su documentación en regla y reportar cualquier situación irregular durante su trayecto.

A partir de este viernes también el Departamento de Transporte y Vialidad continúa con la entrega de volantes informativos a paisanos y ciudadanía en general, los cuales contienen los números de emergencia de Seguridad Pública y Protección Civil, además de brindar información sobre puntos de interés y servicios importantes del municipio de San Buenaventura, fortaleciendo así una atención cercana y preventiva a quienes visitan o transitan por la región.