Operativo de limpieza en Carretera 30 para mejorar seguridad vial

FRONTERA, COAHUILA.- Para mejorar la imagen urbana y garantizar vialidades seguras, el departamento de Servicios Primarios inició un operativo de limpieza en la Carretera 30, atendiendo la instrucción directa de la alcaldesa Sari Pérez Cantú. La acción busca mantener en óptimas condiciones uno de los principales accesos del municipio, beneficiando tanto a vecinos, empresas así como a quienes transitan diariamente por esta ruta.

El titular del departamento, Raúl Isaac Cárdenas, explicó que las labores incluyen la limpieza del camellón central, la ciclovía y la recolección de residuos, cubriendo toda la extensión de la carretera dentro del municipio, hasta los límites con San Buenaventura. Esta jornada forma parte de un esfuerzo por garantizar espacios más limpios y ordenados para la comunidad.

Para ejecutar estas acciones, participan seis cuadrillas ECO, integradas por personal de Servicios Primarios, quienes se encargan de retirar maleza, basura y demás desechos. "La alcaldesa nos ha pedido mantener limpias las arterias principales, y la Carretera 30 es prioritaria por su tránsito constante", comentó el titular.

Esta intervención se suma al programa permanente de mantenimiento urbano, que contempla limpieza, rehabilitación de áreas verdes y cuidado de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con el fin de promover un Frontera más organizado y seguro.

Con este esfuerzo, la administración municipal reafirmó su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, fomentando una cultura de cuidado ambiental y servicio público eficiente. Pérez Cantú reiteró que estas acciones reflejan la importancia del orden y la limpieza como un valor de toda la comunidad.