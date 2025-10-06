Inician labores de limpieza en panteones de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de mantener en condiciones óptimas los camposantos de la ciudad previo a la conmemoración del Día de Muertos, el director de Servicios Primarios, Raúl Cárdenas Leija, informó que ya se puso en marcha un operativo de limpieza en los panteones Dolores y Municipal.

Explicó que cuadrillas de trabajadores comenzaron este lunes con labores de corte de maleza, retiro de basura y escombro, además de acciones de fumigación en coordinación con Ecología y el área de Salud.

"Hoy se mandaron cuadrillas para dar inicio a la limpieza del panteón y no nos tome desprevenidos con la fecha del Día de Muertos; tratamos de retirar todo para que esté completamente limpio", expresó.

Cárdenas Leija destacó que Protección Civil también intervendrá para delimitar tumbas abiertas o antiguas, a fin de evitar riesgos entre los visitantes durante las próximas fechas de alta afluencia.

Recordó que desde el mes pasado se realizaron visitas de supervisión al panteón Dolores, donde cada domingo se enviaron cuadrillas del sindicato para atender los daños detectados, esto bajo instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Además, recordó que, a pesar de la problemática que persiste con el nuevo panteón del Municipal —ya que las tierras pertenecían al ejido Villa Frontera—, este sigue siendo utilizado, aunque hasta ahora solo cuenta con pocas tumbas en el lugar.