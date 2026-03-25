Alza de penas en Coahuila: Miguel Tinajero propone soluciones

SABINAS, COAH.- "Para mi punto de vista de nada sirve si no atacas en sí lo que es la prioridad", sostuvo el abogado Miguel Tinajero Martínez al opinar sobre el alza de penas por narcomenudeo en Coahuila, que pasaron de ocho a trece o catorce años. Advirtió que subir condenas no eliminará una práctica que, dijo, lleva muchos años presente.

Tinajero Martínez explicó que el problema debe enfrentarse desde el origen: empleo digno y oportunidades reales. Cuestionó la idea de que vender droga garantice dinero, carros o casas, algo que calificó como una falacia que lleva a la juventud por un camino equivocado. "Eso es una mentira", afirmó.

El litigante criticó que los diputados aprueben reformas sin estudiar el campo social. Contó que fue "cerillito" de niño y que esa labor le dio responsabilidad y apoyo para su casa. Al retirarlos de las tiendas, dijo, aumentaron los limpiaparabrisas en riesgo de atropellamiento y la deserción escolar.

Relató que, sin ingresos, muchos menores abandonaron la escuela y cayeron en adicciones. Para él, la política pública debe enseñar a trabajar desde temprana edad sin que eso sea explotación, inculcar valores y responsabilidad para que los niños tracen su ruta —comerciantes, técnicos, profesionistas— con acompañamiento.

Tinajero Martínez insistió en que endurecer el castigo no es la solución si no hay empleos. Agregó que las reformas deberían salir de recorrer colonias, no de discursos que estigmaticen la pobreza y vendan soluciones fáciles.

Cerró con escepticismo: "Realmente da risa", dijo ante la idea de que más años en prisión resolverán el narcomenudeo sin tocar causas profundas. Su opinión pone el acento en prevención social, trabajo temprano formativo y oportunidades antes que en cárceles llenas.