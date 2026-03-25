DIF San Juan de Sabinas apoya a niña embarazada

SABINAS, COAH.- La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, a cargo de la doctora Katy Salinas, está llevando a cabo una investigación sobre el caso de una niña de 11 años que resultó embarazada en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que el caso se está tratando con las consideraciones necesarias debido a la edad de la menor.

Las autoridades municipales del municipio de San Juan de Sabinas, a través del Sistema DIF municipal, se han sumado y están brindando apoyo a la familia de la menor. La presidenta del DIF municipal, Karina Janet Ríos Ornelas, aseguró que la institución estará a cargo de velar por la salud y el bienestar de la niña durante su embarazo y en el momento del parto.

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades municipales y estatales para brindar protección y seguridad a la menor. El caso está siendo tratado con la mayor confidencialidad y respeto hacia la privacidad de la familia.

La creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer en Coahuila es un paso importante para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en el estado. La institución está comprometida con la protección y el apoyo a las víctimas de violencia de género.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha implementado medidas para proteger a las víctimas de violencia de género, incluyendo el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo para agresores. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres y las niñas en el estado.