Javier Flores Rodríguez coordina operativo de seguridad para la Feria San Buenaventura 2026

SAN BUENAVENTURA, Coahuila.- El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó una reunión de coordinación en materia de seguridad para definir el operativo que se implementará durante la Feria San Buenaventura 2026, con el objetivo de garantizar un saldo blanco.

Acompañado por el director de Seguridad Pública Municipal, Christian Rolando Venegas, el Edil revisó las estrategias de seguridad, logística y coordinación interinstitucional que se aplicarán antes y durante el desarrollo de la feria.

En coordinación con el departamento de Vialidad, las autoridades analizaron los horarios de los eventos, la distribución del personal operativo y los dispositivos que se instalarán en carreteras, así como en los accesos y salidas del municipio. También acordaron acciones conjuntas con municipios vecinos para fortalecer la movilidad y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Durante la reunión se informó que el Comité Central de Feria contrató policías auxiliares que reforzarán la vigilancia al interior de las instalaciones para brindar mayor seguridad a familias y visitantes.

En los trabajos participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, además de directores de Seguridad Pública de Nadadores, Frontera, Sacramento, Monclova y la Región Desierto, quienes coordinarán operativos carrusel y acciones preventivas para quienes transiten por la región durante los días de la feria.

Asimismo, las autoridades fortalecerán la campaña del conductor designado para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

En la reunión también participaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional División Caminos, Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia de Investigación Criminal.

Javier Flores Rodríguez agradeció la colaboración de las corporaciones e instituciones participantes y destacó el trabajo coordinado para ofrecer condiciones de seguridad a habitantes y visitantes durante la Feria San Buenaventura 2026.