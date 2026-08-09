Van 112 detenidos por tomar en vía pública

SALTILLO, COAHUILA.- Un total de 112 personas fueron detenidas durante los dos primeros fines de semana de un operativo contra la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública, implementado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los operativos comenzaron en colonias de los sectores sur, oriente y poniente, y continuarán de manera aleatoria en distintos puntos de la ciudad.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que se trata de un nuevo operativo enfocado en prevenir conductas antisociales que afecten los derechos de terceras personas.

"Este operativo nace de la petición de las propias vecinas y vecinos de las colonias. En las reuniones de seguridad que sostenemos periódicamente en todos los sectores, nos señalaron que una de las problemáticas más frecuentes es esta: la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública", señaló.

Informó que la multa por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública es de 40 UMAS, equivalente a alrededor de 4 mil 600 pesos.

Entre las colonias donde se realizaron detenciones se encuentran Universidad Pueblo, El Paraíso, La Palma, Tlaxcala, Tierra y Libertad, Tanquecito, Rodríguez Guayulera y La Minita, entre otras.

Garza Félix explicó que la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública puede derivar en discusiones y peleas vecinales, alteraciones del orden público y situaciones que afecten la paz.

"La ingesta de bebidas en la vía pública puede derivar en discusiones y peleas vecinales, en alteración del orden público, en un clima donde se altere la paz", indicó.

El comisionado informó además que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), presentada por el Inegi el pasado 24 de julio, ubicó nuevamente a Saltillo como la capital más segura del país.

"Para el alcalde Javier Díaz González y para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en temas de seguridad no se baja la guardia aunque se tengan buenos resultados", señaló.

Añadió que en Saltillo se trabaja con prevención, atención ciudadana y proximidad social en materia de seguridad, así como con estrategias como el operativo contra la ingesta de alcohol en la vía pública.

"En Saltillo se trabaja con prevención, atención ciudadana y proximidad social en materia de seguridad, y la implementación de estrategias como esta que arrancamos contra la ingesta de alcohol en la vía pública nos ayudan a fortalecer la paz y la tranquilidad para las familias saltillenses", abundó.