Frontera y Policía de Monclova unen esfuerzos por seguridad vial

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de los recientes accidentes trágicos ocurridos en la carretera 30, la Dirección de Seguridad Pública de Frontera intensificó los operativos anti alcohol con el propósito de disminuir los incidentes viales y generar conciencia entre la población.

El director de la corporación, Fernando González Dodero, informó que estos dispositivos se realizan de manera diaria en coordinación con el Estado y la Federación, extendiéndose también a distintas colonias de la ciudad.

"Se aseguran una cantidad de seis a 10 vehículos en cada operativo y se han detenido personas con diferentes grados de alcohol; nos ayuda mucho implementarlo porque, aparte de que se les sanciona, es de conciencia", explicó.

El funcionario detalló que además de reducir los índices de choques, los filtros también han contribuido a disminuir casos de robo en la zona. González Dodero señaló que la corporación ha trabajado de forma conjunta con la Policía de Monclova durante la feria regional, además de llevar los operativos a los ejidos que colindan con el municipio de San Buenaventura.

Autoridades locales subrayaron que estos esfuerzos buscan fortalecer la seguridad vial y garantizar un ambiente más seguro para las familias fronterenses.