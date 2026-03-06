Reunión de seguridad en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Fiscal General del Estado de Coahuila Federico Fernández Montañez y el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez encabezaron la reunión semanal de seguridad realizada en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, donde se contó con la presencia de los distintos niveles de gobierno encargadas de la seguridad pública.

Durante el encuentro se analizaron los reportes de incidencia delictiva del municipio y la región, además de revisar los avances de las estrategias implementadas para fortalecer la seguridad ciudadana.

En la reunión participaron representantes de corporaciones estatales, municipales y federales, quienes acordaron mantener la coordinación para preservar el orden y la tranquilidad de las familias.

El Fiscal General también expuso que en la Región Centro se han intensificado los operativos mediante cateos coordinados con autorización judicial, una estrategia que permite ingresar a domicilios donde existen reportes ciudadanos sobre posibles actividades ilícitas. Señaló que hasta el momento se han realizado 23 cateos principalmente en municipios como Monclova, Frontera y Castaños, donde se han obtenido resultados positivos al asegurar objetos robados y detectar personas relacionadas con actividades delictivas.

Asimismo, informó que una de las principales incidencias que se atenderán con mayor atención es el tema de narcóticos, además de fortalecer la vigilancia en comunidades rurales y brechas que conectan con otros municipios para prevenir delitos, incluyendo aquellos relacionados con el sector ganadero.

El alcalde Javier Flores Rodríguez dijo al Fiscal que estarán trabajando en favor de la prevención del orden como le compete al Municipio para reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas para mantener la seguridad y la paz en San Buenaventura.

En la mesa de trabajo participaron el director de la Policía Municipal Christian Rolando Venegas Burciaga, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro Everardo Lazo Chapa, el secretario del Ayuntamiento José Luis Terrazas Ramírez, el subsecretario policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Héctor Flores Rodríguez, el comandante regional Zona Centro Luis Ángel Estrada Picena y el comandante de la Agencia de Investigación Criminal Región Centro Roberto Torres Ríos, además de representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa, ya que la participación social es fundamental para fortalecer las estrategias de prevención y seguridad en el municipio y en toda la región.