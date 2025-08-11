Prevención de Adicción en Frontera: Acciones de la Alcaldesa Sara Pérez

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que se han intensificado los operativos de seguridad en el municipio, logrando detenciones y cateos constantes en diversos domicilios, como parte de una estrategia que se ejecuta dos veces por semana en coordinación con los tres niveles de gobierno.

"Seguimos trabajando con las tres órdenes de gobierno, al momento que nos informan o hacen una observación, mandamos y ha habido detenciones. Trabajamos en coordinación con el delegado de la FGE. Es lo que queremos: tener un municipio con menor incidencia y que nuestros jóvenes sean menos los que caen en la drogadicción", declaró la edil.

De acuerdo con Pérez Cantú, la droga más incautada durante estos operativos es el cristal, por lo que se ha puesto especial énfasis en su erradicación de las calles. La alcaldesa reconoció que, si bien las cantidades decomisadas han sido pequeñas, el daño que provoca esta sustancia es significativo.

"Estamos trabajando incansablemente para quitar el cristal de circulación, porque es lo que más consume la gente y lo que más daño hace a la población", señaló.

Los operativos se han concentrado principalmente en sectores identificados como puntos rojos, entre ellos las colonias Borja, Independencia, Elsa Hernández, San Cristóbal, Sierrita y Occidental, sin descuidar el resto del municipio.

Como parte de las acciones de prevención, la alcaldesa adelantó que con el inicio del nuevo ciclo escolar se implementarán pláticas en instituciones educativas, en las que participará una persona que logró superar la adicción al cristal. El objetivo, explicó, es crear conciencia entre los jóvenes sobre las consecuencias del consumo de drogas.