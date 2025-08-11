Rehabilitación en colonia Jardines a través del programa Aquí Andamos

SALTILLO, COAHUILA.- Cuadrillas del programa Aquí Andamos en la colonia Jardines, donde se llevaron a cabo trabajos de limpieza y rehabilitación en un espacio público.

Las labores se centraron en el área verde ubicada sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, entre Nazario Ortiz Garza y el periférico Luis Echeverría, donde personal municipal realizó retiro de basura y maleza, así como poda de árboles para mejorar las condiciones del entorno.

El operativo fue coordinado por personal de Servicios Públicos, bajo la supervisión del alcalde Javier Díaz González, quien ha reiterado que el mantenimiento de espacios comunes es una prioridad de su administración, en coordinación con la ciudadanía.

“El compromiso es claro: llevar atención a todos los sectores de la ciudad, y trabajar de la mano con los vecinos para recuperar áreas que son clave para la convivencia y el bienestar”, señaló un funcionario municipal, quien participó en la jornada.

De acuerdo con el municipio, las acciones de embellecimiento forman parte de una estrategia integral que busca mejorar la imagen urbana y fortalecer el tejido social, al recuperar espacios que han sido descuidados o presentan acumulación de residuos.

Autoridades recordaron que para reportar necesidades en materia de servicios públicos, la población puede comunicarse vía WhatsApp al número 844-160-08-08, mediante el chatbot oficial “Saltillo Fácil”, disponible las 24 horas.

El programa Aquí Andamos mantiene presencia permanente en diversas colonias de Saltillo, con brigadas de limpieza, reparación de alumbrado, bacheo y rehabilitación de parques, como parte de las acciones para elevar la calidad de vida en la capital coahuilense.