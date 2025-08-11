Vecinos de Venustiano Carranza arrancan clases de música comunitarias

NAVA, COAH. – La Delegación Venustiano Carranza ya vibra al ritmo de la música con el inicio de un curso abierto a toda la comunidad, que se extenderá por cuatro meses con clases dos veces por semana.

Los encuentros se realizan los martes y jueves, de 5:00 a 6:00 de la tarde, y están dirigidos por el profesor Praxedis Gamiño Hernández, quien invita a personas de todas las edades a sumarse para aprender a tocar instrumentos, mejorar su técnica y disfrutar del arte musical.

Además de aprender teoría y práctica, las clases fomentan la convivencia y el trabajo en equipo entre los participantes, quienes encuentran en la música una vía para expresarse, relajarse y fortalecer lazos dentro de la comunidad. Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro que impulsa la cultura y el desarrollo personal.