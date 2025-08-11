Irán a procedimiento abreviado en caso del homicidio en anexo

El próximo 28 de agosto se realizará la audiencia en la que Alan Joseph "N", Erasmo Josafat "N" y Jorge Antonio "N" se someterán a un procedimiento abreviado, se declararán culpables del homicidio de Cristofer, un adolescente de 14 años, ocurrido al interior del anexo Impacto de Fe.

La diligencia estaba programada para este jueves; sin embargo, los imputados no fueron trasladados del penal de Monclova al Centro de Justicia Penal, lo que obligó a reprogramar la fecha. El caso se sigue bajo la causa penal 1493/2023.

De acuerdo con las investigaciones, la noche del 27 de noviembre de 2023, tras la cena en el anexo ubicado en el fraccionamiento Aguilar, Cristofer se negó a comer alegando que se sentía mal. Esto provocó que los acusados lo castigaran obligándolo a permanecer de pie, mirando a la pared, sin dormir, durante más de 24 horas.

En ese lapso, el menor fue presuntamente golpeado en varias ocasiones, principalmente en la cabeza. Testigos refirieron que de manera alternada era llevado entre una sala común y una habitación cerrada, de la cual solo podían escuchar los golpes y gritos de dolor.

El 28 de noviembre, cerca de las 20:30 horas, Cristofer permanecía castigado, semi inconsciente y sentado en una silla. Según las declaraciones, los agresores se burlaron de su estado hasta que cayó al suelo. Tras permanecer así unos 40 minutos, y notar que su rostro estaba amoratado, uno de los internos sugirió trasladarlo al hospital.

Aunque se le intentó dar respiración de boca a boca, el menor fue llevado sin signos vitales a la Cruz Roja Mexicana, donde se confirmó su fallecimiento.

Los tres imputados aceptarán su responsabilidad para acceder a un procedimiento abreviado, lo que podría reducir su pena de prisión. La audiencia del 28 de agosto definirá su situación jurídica y la sentencia que deberán cumplir.