Adolescentes con armas blancas generan preocupación en Frontera

Adolescentes de entre 15 y 16 años que portan armas blancas, participan en riñas y circulan en motocicletas sin placas ni casco mantienen en alerta a la Dirección de Seguridad Pública de Frontera, que realiza operativos permanentes para prevenir hechos de violencia.

Gabriel Vázquez, director de Seguridad Pública, informó que los reportes ciudadanos sobre grupos de menores que se reúnen en plazas, esquinas y distintos sectores de la ciudad son constantes, principalmente durante la noche.

Señaló que los elementos han detectado a adolescentes que permanecen en la vía pública después de las 23:00 horas e incluso durante la madrugada, por lo que se les invita a retirarse y se notifica a sus padres cuando son resguardados por la corporación.

El funcionario reconoció que algunos jóvenes han intentado organizarse en grupos o pandillas, situación que mantienen bajo vigilancia para evitar que estas concentraciones deriven en enfrentamientos o hechos delictivos.

La Dirección de Seguridad Pública de Frontera realiza operativos permanentes para prevenir la violencia entre jóvenes.

Respecto al incidente ocurrido en el panteón Dolores durante las actividades de limpieza por el Día de Muertos, explicó que los involucrados eran jóvenes que realizaban trabajos de mantenimiento en el lugar y que tenían conflictos anteriores.

Uno de ellos lesionó con un arma blanca a otro menor de edad. El responsable fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará las responsabilidades correspondientes y, en su caso, lo relacionado con la reparación del daño.

Vázquez indicó que la lesión no fue considerada de gravedad y que el afectado recibió atención. Añadió que los operativos para detectar armas blancas y prevenir riñas continúan de manera permanente, por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Gabriel Vázquez destaca la importancia de la vigilancia ante la formación de grupos de adolescentes en la ciudad.

Explicó que cuando los policías localizan un arma blanca entre las pertenencias de un menor, esta queda bajo resguardo de Seguridad Pública, mientras el adolescente es trasladado al área de Equidad Jurídica, donde recibe acompañamiento de la Policía Violeta.

Posteriormente, se notifica a sus padres para que acudan por él y acrediten el parentesco mediante un acta de nacimiento. El mismo procedimiento se aplica cuando se trata de riñas que no representan lesiones de consideración.

El director también advirtió sobre los reportes de adolescentes que circulan en motocicletas sin placas, casco ni documentación, además de conducir a exceso de velocidad, situación que ha generado molestias entre los vecinos.

Agregó que también han recibido denuncias por daños a instalaciones municipales, particularmente en plazas públicas, donde algunos jóvenes realizan actos vandálicos o arrojan objetos a vehículos.

En estos casos, señaló, los policías acuden para atender los reportes, pero han encontrado poca respuesta de algunos padres de familia, incluso cuando se les muestran evidencias de los daños ocasionados por sus hijos.

Los reportes ciudadanos sobre adolescentes en la vía pública han aumentado, especialmente durante la noche.

Ante este panorama, hizo un llamado a los padres para que supervisen las actividades de los adolescentes, conozcan los lugares que frecuentan y eviten que permanezcan en las calles durante altas horas de la noche.