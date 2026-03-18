Detectan toma clandestina de combustible en Frontera: Sara Pérez Cantú

FRONTERA, COAHUILA.- Gracias a los recorridos permanentes de vigilancia que realizan elementos de la policía ejidal, fue detectada una toma clandestina de combustible en el municipio. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú aseguró que se mantienen los recorridos y operativos para mantener la paz de los fronterenses.

De acuerdo con la edil, los propios elementos señalaron que anteriormente ya habían observado movimientos sospechosos en el mismo terreno; sin embargo, en esa ocasión no se logró sorprender a personas cometiendo el delito, además de que el propietario no interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

"Los elementos me comentaron que en otra ocasión habían visto la presencia dentro de ese mismo terreno y le habían sugerido al dueño que interpusiera la denuncia, pero no lo había hecho. La vez pasada no encontraron a las personas cometiendo el delito, en este caso ya está la Fiscalía persiguiendo el caso", indicó.

Los hechos se registraron durante la madrugada del martes 17 de marzo, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia en ejidos del municipio y, al transitar por una brecha entre la colonia Regidores y el libramiento Carlos Salinas de Gortari, detectaron una pipa conectada de manera ilegal a un conducto de combustible.

El hallazgo derivó en un fuerte operativo en el que participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno, quienes implementaron acciones de aseguramiento y vigilancia en la zona.

Pérez Cantú destacó la labor de la policía ejidal, que mantiene recorridos constantes en comunidades como Fresnillo y Pozuelos, donde se originó la detección de este hecho.

Asimismo, señaló que se mantiene un operativo "barrido" en coordinación con autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, extendiéndose a diversos sectores del municipio para prevenir este tipo de delitos.

"A la población, sientan la tranquilidad y seguridad, que tengan confianza en que sus reportes serán anónimos", expresó la alcaldesa.