Operativos permanentes en Frontera para mejorar la seguridad vial

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Transporte y Vialidad de Frontera, José Ibarra Guajardo, informó que el gobierno municipal mantiene operativos permanentes para concientizar a los automovilistas sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, con el objetivo de reducir el número de percances y reforzar la seguridad tanto de peatones como de conductores.

Detalló que elementos de Tránsito y Seguridad Pública han instalado puntos de revisión en distintos sectores del municipio, donde se verifica el respeto a la señalética vial y que no se excedan los kilómetros permitidos por hora, como parte de una estrategia preventiva.

Ibarra Guajardo explicó que el exceso de velocidad se mantiene como una de las principales causas de accidentes en la región, motivo por el cual se ha decidido intensificar la supervisión en zonas de alta afluencia vehicular y áreas habitacionales, buscando fomentar una cultura vial más responsable entre la ciudadanía.

Añadió que se ha puesto especial atención en las zonas escolares, donde la presencia de menores y padres de familia exige una conducción prudente, y subrayó que estos operativos continuarán reforzándose de manera constante, ya que la prioridad de la actual administración es mantener un municipio ordenado y seguro.