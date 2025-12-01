Auxiliares Mejor Capacitados: Zaragoza Refuerza su Respuesta a Emergencias Subtítulo:

Zaragoza, Coah.– Cuatro integrantes de los cuerpos de auxilio completaron una capacitación especializada en el Centro Nacional de Capacitación Noreste (CENACNE), fortaleciendo sus conocimientos para brindar una atención más efectiva a la ciudadanía en situaciones de emergencia.

¿Qué incluyó la capacitación en Zaragoza?

El entrenamiento incluyó técnicas de primeros auxilios, rescate en alturas y manejo de materiales peligrosos, áreas fundamentales para responder con mayor seguridad y profesionalismo ante incidentes que puedan presentarse en la comunidad.

Detalles sobre los participantes en la capacitación

Los elementos que participaron fueron Julio Filoteo y Paola Ledezma en primeros auxilios y rescate en alturas, así como Josué Hernández y Rolando Santos en materiales peligrosos, reafirmando su compromiso de servicio y preparación continua.

Impacto de la capacitación en la comunidad

Esta capacitación no solo mejora las habilidades de los cuerpos de auxilio, sino que también fortalece la confianza de la comunidad en su capacidad para manejar emergencias.