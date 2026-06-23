Filtros de seguridad en la Feria de San Buenaventura 2026

La Dirección de Seguridad Pública de San Buenaventura reforzará los operativos de vigilancia durante la Feria de San Buenaventura con filtros de revisión en los accesos al recinto y coordinación permanente con corporaciones de municipios vecinos, informó el director de la corporación, Christian Venegas.

El jefe policiaco destacó que existe una estrecha comunicación con autoridades de Frontera, debido a que una gran cantidad de visitantes que acuden a las festividades provienen de ese municipio. "Tenemos muy buena comunicación con Frontera porque muchas de las personas que visitan la feria vienen de aquel municipio. En caso de que se presente alguna situación, son de los primeros en apoyarnos, junto con la Guardia Nacional de Caminos", señaló.

Venegas destacó que en años anteriores las festividades han transcurrido sin incidentes de gravedad y únicamente se han registrado algunas riñas menores. "Afortunadamente nunca hemos tenido algún delito grave ni personas lesionadas de consideración. Lo que se presenta son discusiones o riñas leves que son atendidas de inmediato", comentó.

Como parte de las medidas preventivas, por tercer año consecutivo se instalarán filtros de seguridad en los accesos a la feria, donde se revisará a todos los asistentes para evitar el ingreso de objetos prohibidos. El director explicó que no se permitirá la entrada con botellas de vidrio, armas blancas, armas de fuego o sustancias ilícitas. "Revisamos a todas las personas para evitar que ingresen con botellas, navajas, armas de fuego o narcóticos. Quienes sean detectados con alguna sustancia ilegal son detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes", explicó.

Agregó que en el caso de personas que porten herramientas o cuchillos de uso doméstico o para actividades del campo, se les solicitará retirarlos del lugar y resguardarlos en sus vehículos o domicilios antes de ingresar al recinto ferial.

Christian Venegas reiteró que la instrucción del alcalde Javier Flores y del Gobierno del Estado es mantener saldo blanco durante las celebraciones, por lo que el operativo se mantendrá activo durante todos los días de la feria.