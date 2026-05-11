Reclutamiento del Ejército Mexicano en Frontera: Oportunidades laborales

FRONTERA, COAHUILA.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene abierto el proceso de reclutamiento para jóvenes interesados en integrarse al Ejército Mexicano en el 105 Batallón de Infantería de Frontera, así como para formar parte de la Guardia Nacional en el municipio de San Pedro.

Entre los principales atractivos destaca un salario neto mensual de 18 mil 166 pesos con 90 centavos, además de prestaciones como servicio médico integral, aguinaldo, prima vacacional, becas escolares, seguro de vida militar, crédito hipotecario y oportunidades de crecimiento laboral.

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes deben ser mexicanos por nacimiento, tener entre 18 y 29 años de edad, ser solteros, contar con escolaridad mínima de secundaria y no haber pertenecido a corporaciones policiacas o fuerzas armadas.

También se establece que el índice de masa corporal debe ser de entre 19 y 25, además de cumplir con una estatura mínima de 1.63 metros para hombres y 1.58 metros para mujeres. En el caso de los tatuajes, estos no deben ser visibles ni exceder las medidas de 10 por 10 centímetros.

Para el personal masculino es indispensable presentar la cartilla del Servicio Militar Nacional, además de acta de nacimiento actualizada, CURP, credencial de elector, comprobante de domicilio, certificado de estudios, RFC y constancia de antecedentes no penales.

Las autoridades militares señalaron que esta convocatoria busca fortalecer las filas del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, ofreciendo estabilidad laboral y prestaciones para quienes deseen desarrollar una carrera dentro de las fuerzas armadas.

Los interesados pueden acudir directamente al 105 Batallón de Infantería en Frontera o consultar mayores informes en los módulos de reclutamiento instalados para la Guardia Nacional en San Pedro.