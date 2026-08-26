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Coahuila

Castaños: Yesica Sifuentes promueve reclutamiento de AAM-DAUCH

Se espera un nuevo módulo de reclutamiento con Proesa para ampliar las oportunidades laborales.

Por Staff / La Voz - 26 agosto, 2026 - 05:25 p.m.
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      Castaños, Coah.-Con el compromiso de acercar oportunidades laborales a las familias y facilitar el acceso a un empleo formal, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo un módulo de reclutamiento de la empresa AAM-DAUCH, ofertando más de 40 vacantes de contratación inmediata para operador general.

      Durante la jornada, ciudadanos interesados en incorporarse al mercado laboral acudieron para conocer las opciones disponibles y participar en el proceso de selección de la empresa.

      La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que generar vínculos entre las empresas y la población es una de las acciones que impulsa su administración para que las familias puedan encontrar oportunidades de empleo sin tener que trasladarse a otros municipios.

      "Estamos trabajando para acercar las vacantes a nuestra gente y facilitar que quienes están buscando empleo puedan encontrar una oportunidad que les permita mejorar sus ingresos y brindar mayor estabilidad a sus familias", señaló la edil.

      En esta jornada la empresa AAM-DAUCH ofertó 40 vacantes, pero en días pasados ofertó más de 70 oportunidades para sumarse a su planta, por lo que se agradeció la confianza depositada en Castaños y por acercar alternativas laborales que contribuyen al crecimiento económico del municipio y al bienestar de las familias.

       

      La presidenta municipal señaló que el Gobierno de Castaños mantiene las puertas abiertas a las empresas interesadas en instalarse o realizar procesos de reclutamiento en el municipio, fortaleciendo la coordinación con el sector productivo.

      Asimismo se dio a conocer que este jueves se instalará un nuevo módulo de reclutamiento con la empresa Proesa, con el objetivo de acercar más oportunidades laborales a los habitantes de Castaños.

      Sifuentes Zamora reiteró que continuarán trabajando para atraer más vacantes y generar una mayor oferta laboral en el municipio, buscando que las oportunidades lleguen directamente a la población.

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