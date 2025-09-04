Familiares Piden Oración por Joven Herido en San Buenaventura

Familiares y amigos de Israel Rodríguez de la Cruz, joven estudiante de 21 años, solicitaron a la comunidad unirse en oración para su pronta recuperación, luego de que resultara gravemente herido en un accidente automovilístico ocurrido en el municipio de San Buenaventura.

El joven permanece internado en la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde recibe atención médica tras sufrir un probable traumatismo craneoencefálico y múltiples golpes. Su estado de salud es reportado como delicado.

El percance se registró durante la madrugada del miércoles, cuando Israel viajaba como copiloto en un automóvil Chevrolet Chevy gris, acompañado de un compañero, después de concluir un trabajo escolar. Ambos se dirigían a sus hogares poco antes de la una de la mañana, pero al circular por la calle Zaragoza, en el cruce con Iturbide, fueron embestidos por un vehículo Nissan Tiida gris.

El impacto fue directo en el costado del copiloto, lo que dejó a Israel atrapado con heridas visibles que alarmaron a vecinos de la zona, quienes salieron tras escuchar el estruendo.

Este jueves, familiares y conocidos compartieron mensajes en redes sociales, expresando su apoyo y fe en la recuperación del joven. "Pedimos a todos que eleven una oración por Israel, confiamos en que saldrá adelante", escribió un allegado en Facebook.