AHMSA confirma interés de compradores en la compra de sus activos

AHMSA reconoce interés de compradores; valor de activos supera los 1,300 millones de dólares

MONCLOVA, Coahuila — Altos Hornos de México (AHMSA), actualmente bajo un proceso de concurso mercantil, confirmó la existencia de al menos dos interesados en la compra de sus activos. Uno de ellos es la compañía regiomontana Villacero, y el otro, el consorcio Cargill Financial Services International, filial financiera de la agroindustrial estadounidense Cargill.

El valor de la acerera y sus derivados fue estimado en aproximadamente 1,326 millones de dólares, cifra que servirá como referencia para una eventual subasta pública, según reportó el síndico del concurso ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

El proceso no se espera a corto plazo. El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, aclaró que antes de cualquier operación se debe garantizar la continuidad operativa de la planta, considerando que la empresa mantiene una deuda superior a los 1,600 millones de dólares con más de 1,700 acreedores, incluyendo trabajadores, Pemex y CFE.

Este valor también coincide con estimaciones publicadas por medios regionales que lo sitúan entre los 1,327 millones de dólares, destacando que esa cifra apenas representa una fracción de las obligaciones totales de la siderúrgica.

El inventario incluye también un acervo inmobiliario valuado en más de 30 millones de dólares, entre terrenos, instalaciones deportivas, capillas de velación, edificios sindicales y extensos predios rurales, todos con ubicación estratégica en la zona de Monclova y municipios aledaños.