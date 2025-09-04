Monclova se prepara para celebrar el Mes Patrio con Festival 1811

Monclova celebrará el mes patrio con cabalgata, cultura, conciertos y memoria histórica

Monclova, Coahuila.– Con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, el Ayuntamiento de Monclova anunció una serie de actividades culturales, artísticas y cívicas que se desarrollarán a lo largo del mes de septiembre, dentro del marco del Festival 1811 "El Sendero de Hidalgo", el cual busca rescatar y honrar el paso del movimiento independentista por esta región.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó una rueda de prensa donde presentó la cartelera oficial de este festival, destacando que se trata de una celebración con profundo valor histórico, ya que Monclova fue uno de los escenarios del proceso insurgente.

Cabalgata y homenaje a la charrería

Una de las actividades más esperadas será la cabalgata conmemorativa, que se llevará a cabo el 14 de septiembre, partiendo del monumento Ave Fénix. El recorrido incluirá la calle Hidalgo, pasará por la Alameda del Pueblo y continuará por la calle Cuauhtémoc, hasta concluir en el Lienzo Charro de Monclova, donde habrá una convivencia con los participantes.

En ese mismo espacio se celebrará también el Día Nacional de la Charrería, que se conmemora el 12 de septiembre, rindiendo tributo a una de las tradiciones más representativas de la identidad mexicana.

Cultura, historia y tradición en la plaza principal

Los días 13, 14 y 15 de septiembre, la Plaza Principal de Monclova será sede de diversas actividades culturales, con juegos mecánicos, gastronomía típica y presentaciones artísticas para toda la familia.

La noche del 15 de septiembre se llevará a cabo el tradicional Grito de Independencia, que iniciará con eventos culturales desde las 8:00 p.m.. La ceremonia contará con la participación de una banda de guerra monumental, dirigida por el 105 Batallón de Infantería, y culminará con un espectáculo de pirotecnia y la presentación estelar de Los Traileros del Norte.

Desfile y arte escénico para honrar la memoria

El 16 de septiembre se realizará el Desfile de Independencia, que recorrerá las principales calles del Centro Histórico de Monclova, con la participación de instituciones educativas, asociaciones civiles, cuerpos de seguridad, bandas de guerra y charros.

Además, durante los días 15, 16 y 17, el Museo Coahuila y Texas albergará conferencias históricas, conciertos de música clásica y presentaciones de ballets folclóricos, enfocadas en revivir los episodios clave de la gesta independentista.

Una de las actividades más significativas será la puesta en escena de la obra "Crónicas de los Mártires de la Independencia", que se presentará el 17 de septiembre. La obra recrea los momentos en que Miguel Hidalgo y Costilla fue encarcelado en el actual edificio del museo, resaltando así la conexión directa entre Monclova y el movimiento insurgente.

? Una invitación a vivir y honrar la historia

El alcalde Carlos Villarreal Pérez subrayó la importancia de estas actividades no solo como celebración, sino como herramienta para fortalecer la identidad histórica y cultural de los monclovenses.

"Se va a conmemorar la aprehensión de Hidalgo, que estuvo en estas paredes. De esta manera se pretende dar realce a los hechos históricos que se vivieron en nuestra ciudad y que forman parte de la historia nacional", expresó.

También hizo una invitación abierta a la comunidad para que participe activamente en los eventos, en un ambiente familiar, seguro y lleno de orgullo patrio.

Autoridades presentes

Durante la presentación oficial del festival estuvieron presentes Glenda Lila Suárez, regidora de Educación, Arte y Cultura; Rosa Linda García, regidora de Desarrollo Social y Fomento Agropecuario, así como directores de distintas dependencias municipales, quienes acompañaron al edil en el anuncio de este programa conmemorativo.

Programación destacada del Festival 1811

Fecha Actividad

12 sep Conmemoración del Día de la Charrería

14 sep Cabalgata "Sendero de Hidalgo" y convivencia

13-15 sep Actividades culturales en Plaza Principal

15 sep Ceremonia del Grito, pirotecnia y concierto

16 sep Desfile de Independencia

15-17 sep Conferencias, conciertos y obras en el Museo Coahuila y Texas

17 sep Obra teatral "Crónicas de los Mártires de la Independencia"