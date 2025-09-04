Padres de familia toman primaria en Monclova por falta de energía eléctrica

Monclova, Coah.— La mañana de este Jueves, padres de familia de la escuela primaria Apolonio M. Avilés, ubicada en la colonia Las Flores, bloquearon el acceso al plantel en protesta por la falta de energía eléctrica.

Las madres de familia denunciaron que la situación ha comenzado a afectar la salud de los estudiantes, pues se han registrado casos de niños con dolores de cabeza e incluso un menor sufrió un golpe de calor dentro de las aulas.

Ante la protesta, el supervisor de zona, Gerardo Cruz, acudió al lugar y aseguró que el problema se resolverá en breve.

"Estamos esperando la liberación del recurso y posiblemente hoy mismo venga la brigada para atender el llamado. En dos días quedará listo el servicio", afirmó.

Durante la manifestación, algunos padres exigían mantener cerrado el plantel hasta que se resolviera la situación, mientras que otros pedían continuar con las clases. Finalmente, la escuela abrió con media hora de retraso, aunque se acordó que, mientras concluyen las reparaciones, las clases se realizarán en modalidad en línea.

Los inconformes advirtieron que, si la próxima semana no se restablece por completo el servicio eléctrico y la instalación de los equipos de climatización, volverán a tomar la escuela.

El plantel se localiza en el cruce de las calles Chapultepec y Río Pánuco, en la colonia Las Flores.