Celebran jornada recreativa por el Mes de la Discapacidad en Palmira, Nava

NAVA, COAH. – En el marco del Mes de la Discapacidad, niñas, niños y jóvenes de la comunidad de Palmira participaron en una emotiva jornada recreativa, llena de sonrisas, juegos y actividades diseñadas para fortalecer la inclusión y reconocer el valor único de cada participante.
Durante el evento, los asistentes expresaron sus talentos, convivieron entre ellos y disfrutaron de espacios pensados especialmente para fomentar la integración y el respeto hacia las capacidades de cada persona.
Los propios participantes resaltaron la importancia de contar con estos espacios para sentirse incluidos y parte activa de la comunidad, destacando que actividades como esta permiten disfrutar, crecer y compartir momentos significativos en un entorno que promueve la igualdad de oportunidades.