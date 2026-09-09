Orica Cuatro Ciénegas destina recursos para mejorar el hospital IMSS

El Hospital del IMSS en Cuatro Ciénegas contará con mejoras en estacionamiento, accesibilidad y áreas de espera, mediante un proyecto respaldado por el fondo global Orica Impact.

Orica Cuatro Ciénegas fue el único proyecto de México seleccionado dentro de una convocatoria internacional en la que participaron alrededor de 92 propuestas, de las cuales 40 fueron aprobadas por el comité ejecutivo de la empresa a nivel global.

Jorge Navarrete, gerente de la planta Orica Cuatro Ciénegas, explicó que el fondo busca apoyar a las comunidades principalmente en proyectos educativos y de desarrollo comunitario, además de iniciativas relacionadas con infraestructura, salud y deporte.

En este caso, la empresa decidió respaldar la continuación de los trabajos de mejoramiento que ya se habían realizado en la infraestructura del IMSS.

El proyecto contempla habilitar y mejorar el estacionamiento, facilitar la accesibilidad para los usuarios y acondicionar áreas de espera, con la intención de ampliar y mejorar las condiciones alrededor del hospital.

El recurso autorizado es de aproximadamente 750 mil pesos, de acuerdo con lo informado durante la presentación del proyecto, y se estima que los trabajos concluyan en aproximadamente tres meses.

Janeth González, administradora de la planta Orica Cuatro Ciénegas, explicó que la gestión comenzó alrededor de un año atrás, cuando se identificó la necesidad de complementar la infraestructura de salud que comenzaba a entrar en funcionamiento.

Señaló que el objetivo es mejorar no sólo la imagen urbana, sino principalmente las condiciones de acceso y estacionamiento para los usuarios del IMSS y del Hospital General. "Se ocupaba un área de estacionamiento, de accesibilidad y darle una mejor presentación a una infraestructura de salud que era reciente", explicó.

El proyecto contempla intervenir el tramo ubicado entre los límites del Hospital General y el IMSS, en una extensión de poco más de 100 metros.

Víctor Leija Vega, alcalde de Cuatro Ciénegas, destacó que el proyecto fue posible mediante la coordinación entre el Municipio, autoridades de salud y la empresa Orica. Explicó que previamente se realizaron gestiones ante autoridades del sector salud y del IMSS para buscar alternativas que permitieran mejorar el entorno de las instalaciones. "Estamos muy agradecidos por considerar a Cuatro Ciénegas como beneficiario", señaló el alcalde.

El proyecto forma parte de Orica Impact, una iniciativa que se realiza una vez al año y mediante la cual la empresa selecciona proyectos comunitarios en distintas regiones del mundo. Navarrete explicó que la convocatoria contempla iniciativas de países de América, África, Australia y Asia, por lo que la selección del proyecto de Cuatro Ciénegas representa un respaldo significativo para la comunidad.

En México, este año Cuatro Ciénegas fue la única comunidad beneficiada. El gerente de planta señaló que la intención es continuar participando en futuras convocatorias para buscar que otras comunidades también puedan acceder a este tipo de apoyos. Además de infraestructura de salud, los recursos del programa pueden destinarse a proyectos educativos, deportivos y de desarrollo comunitario.

Los trabajos en el área del hospital deberán quedar concluidos en aproximadamente tres meses.