Inquietud por nuevos requisitos de vehículos en Monterrey: Alejandra González

SALTILLO, COAH.- Los nuevos requisitos para vehículos con placas de otros estados comienzan a generar inquietud entre coahuilenses que viven en Nuevo León, principalmente por las gestiones que deberán realizar sus familiares cuando viajen a visitarlos.

Alejandra González, originaria de Monclova y residente en Monterrey desde hace poco más de diez años, señaló que hasta ahora había podido utilizar sin inconvenientes un automóvil registrado en Coahuila. No obstante, ante las nuevas disposiciones, contempla la posibilidad de cambiar las placas de su vehículo a Nuevo León con el propósito de evitar dificultades al circular.

"Si las cosas se van a poner más complicadas para quienes vivimos aquí, ya sea trabajando o estudiando, en lo personal creo que sí hay que evitarme eso y cambiarlo", comentó.

La decisión, sin embargo, representa un gasto que González considera importante, debido a que los costos relacionados con el control vehicular en Nuevo León serían superiores a los que enfrenta un propietario en Coahuila. "Lo que he escuchado es que sí, los trámites son más caros, como lo del refrendo y todo lo que tiene que ver con el control vehicular, si tienen precios más altos en Nuevo León, más que en Coahuila", explicó.

Para la entrevistada, el problema trasciende a los residentes que conservan automóviles con matrícula coahuilense, ya que también alcanza a las personas que cruzan temporalmente la frontera estatal para visitar a familiares o amigos. Uno de los puntos que más cuestionó es que quienes lleguen desde Coahuila deberán gestionar un permiso para circular en Nuevo León, incluso cuando su estancia sea únicamente de uno o dos días.

"Se me hace innecesario hacer el trámite para las personas que vengan de visita, porque pues lo tienen que sacar para que puedan estar 30 días, pero si solo vienes un día, dos días, pues innecesario", expresó. Aunque reconoció que el permiso no tiene costo, sostuvo que el procedimiento implica destinar tiempo y reunir documentación. "Es usar mucho tiempo, papelería", señaló.

González consideró que estos requisitos podrían modificar incluso la frecuencia con la que sus familiares decidan trasladarse a Monterrey. Aunque aseguró que realizarían el trámite si fuera indispensable, anticipó que las condiciones podrían hacerlos valorar más cada visita. "Sí creo que la pensarán más para venir a visitarme, yo creo que es como un cargo más, aparte de todo lo que conlleva el viaje", comentó.

El efecto, agregó, podría ser mayor en periodos como Navidad, cuando aumenta el movimiento de personas entre Coahuila y Nuevo León por las reuniones familiares y las vacaciones. A la preocupación por los trámites se suma la incertidumbre sobre la forma en que serán aplicadas las nuevas disposiciones y el nivel de vigilancia que tendrán los automóviles con placas foráneas.

La monclovense relató que diariamente se desplaza por Monterrey y ha percibido una mayor presencia de agentes de tránsito, así como operativos de revisión vehicular. "Estoy como todos los días transitando, y sí he notado que hay más tránsitos", relató. Recordó que en ocasiones anteriores ya se habían efectuado revisiones en determinados lugares y horarios, durante las cuales los agentes inspeccionaban los vehículos de manera individual.

Ante este escenario, consideró que las nuevas medidas no solamente tendrán repercusiones para quienes viven permanentemente en Nuevo León y conservan placas de Coahuila, sino también para estudiantes, familiares y visitantes que realizan viajes temporales. González sostuvo que el desafío será establecer medidas que permitan ordenar la circulación vehicular en Nuevo León sin convertir los requisitos adicionales en una carga para quienes mantienen una movilidad frecuente entre entidades vecinas.