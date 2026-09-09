Jurisdicción Sanitaria No. 3 fumiga colonia San Antonio en Sabinas

SABINAS, COAH.- Como parte de las acciones permanentes de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, la Jurisdicción Sanitaria No. 3 realizó trabajos de fumigación mediante nebulización en la colonia San Antonio de Sabinas.

Las labores estuvieron a cargo del Departamento de Vectores, cuyos integrantes efectuaron acciones de nebulización en distintos sectores del Fraccionamiento, con el objetivo de reducir la presencia de mosquitos que pudieran representar un riesgo para la salud de la población.

Acciones de la autoridad

De manera complementaria, personal especializado realizó trabajos de rociado en las instalaciones de la escuela primaria Adolfo López Mateos, como parte de las medidas encaminadas a mantener espacios educativos seguros.

La intervención en el plantel busca contribuir a disminuir la presencia de mosquitos y proteger tanto a los estudiantes como al personal docente que desarrolla sus actividades en la institución.

Estrategias de prevención

Estas acciones forman parte de las labores permanentes que impulsa la Secretaría de Salud para prevenir enfermedades transmitidas por vectores, mediante estrategias de control y vigilancia en colonias, escuelas y distintos espacios de la comunidad.

La Jurisdicción Sanitaria No. 3 mantiene estas actividades de manera preventiva y atiende los sectores donde se requiere la intervención de personal especializado, además de promover la participación de la población en las medidas de prevención y cuidado de la salud.