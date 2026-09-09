Gerardo Rocha defiende tierras en La Mota: conflicto agrario

EJIDO LA MOTA, COAH.- Gerardo Rocha, quien dijo ser representante de la Cooperativa La Conquista, aseguró que la disputa por tierras ejidales en La Mota tiene más de 25 años y afirmó que diversos documentos y peritajes respaldan la propiedad del terreno a favor de la cooperativa.

Explicó que a lo largo del conflicto se han presentado numerosas pruebas y que, de acuerdo con los documentos, el terreno pertenece a la organización.

"No lo digo yo, lo dice un perito federal y un perito topógrafo de la propia Fiscalía", afirmó, mientras esperaba su turno para ser atendido en la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Palaú.

¿Qué declaró Gerardo Rocha sobre la disputa?

Rocha señaló que el tema se ha politizado ocasionalmente, situación que, dijo, los cooperativistas buscan evitar. Explicó que en una asamblea determinaron continuar el proceso por la vía legal y sostuvo que han enfrentado bloqueos debido a intereses económicos, lo que, consideró, ha generado lentitud en la resolución del conflicto.

Respecto a los terrenos en disputa que, asegura se encuentran en la Villa de Esperanzas, afirmó que, no corresponden al ejido La Mota y que se trata de 5 mil hectáreas o más.

Sostuvo que, un perito determinó que dichos terrenos no son ejidales y señaló que los documentos presentados por la contraparte carecen de firmas.

Documentación presentada por la Cooperativa La Conquista

En contraste, dijo contar con un documento de propiedad de 1898, correspondiente al plano inscrito en el Registro Público de la Propiedad, además de una copia certificada.

Añadió que también cuentan con otros documentos relacionados con la propiedad, entre ellos contratos de compraventa y libertades de gravamen.

Rocha cuestionó el desempeño de la Procuraduría Agraria y del Tribunal Agrario, y acusó que existen irregularidades en el proceso, al señalar que se ha otorgado valor probatorio a documentos que, según afirmó, carecen de firmas.

Finalmente, Rocha manifestó que los ejidatarios están en su derecho de presentar las denuncias que consideren pertinentes y que él también ejercerá ese derecho.

Señaló que la maquinaria utilizada para la extracción de lama permanece detenida y afirmó que mantenerla parada representa un costo económico para él.