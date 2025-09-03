Anunciadas obras públicas en Frontera con inversión de 11 millones

El regidor de Obras Públicas, Orlando Plaza, anunció que el Ayuntamiento de Frontera destinará una inversión de 11 millones de pesos para la realización de seis obras durante el 2025, como parte del Programa Copladem, beneficiando a cientos de familias en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, una de las colonias prioritarias será Elsa Hernández, donde se contempla la ampliación en la red de agua potable, mediante el cambio de tubería de dos y media a cuatro pulgadas, con el objetivo de mejorar el suministro y, con ello, la calidad de vida de los habitantes.

"Van a ser seis obras las que se contemplan para la colonia Elsa Hernández de Frontera, que es el cambio de diámetro de dos y media a cuatro pulgadas, beneficiando el suministro de agua para mejorar la calidad de vida. Así mismo tenemos obras por varias partes de Frontera, siempre apoyándonos con estudios de ingeniería de SIMAS, quienes son los que nos marcan la pauta", detalló Orlando Plaza.

Además de Elsa Hernández, otras colonias que serán intervenidas con obras de infraestructura son La Sierrita, Occidental, Borja, Margarito Villanueva, Morelos y Aviación, en donde se realizarán mejoras diversas según las necesidades detectadas por los estudios técnicos.

La coordinación con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) ha sido clave para definir las zonas de intervención, con base en diagnósticos técnicos que determinan las prioridades en infraestructura hidráulica y urbana.