Desabasto de asfalto provoca retrasos en programa de bacheo en Frontera

El desabasto de asfalto que se registra a nivel nacional ha obligado a ajustar el programa de bacheo y recarpeteo en Frontera, con retrasos de hasta una semana y media en los trabajos previstos.

Orlando Plaza, regidor de Obras Públicas, informó que la falta de material ha afectado el ritmo de los trabajos, aunque aseguró que las cuadrillas continúan avanzando conforme reciben nuevos suministros. "Está en todo el país, está generalizado en el país, el asfalto", señaló.

Explicó que la situación ha obligado a modificar los programas de bacheo y algunos trabajos de recarpeteo que ya estaban contemplados para la ciudad. Precisó que el ajuste representa actualmente entre una semana y una semana y media respecto al calendario original. "Estamos ahí ajustando los programas que traemos de solicitudes de bacheo en la ciudad", comentó.

Plaza detalló que la principal dificultad es la cantidad de material disponible, por lo que las cuadrillas avanzan a un ritmo menor al previsto. Indicó que, si anteriormente podían avanzar al 100 por ciento de la meta diaria, actualmente trabajan aproximadamente al 25 por ciento debido a la disponibilidad de asfalto. Pese a esta situación, el regidor descartó que el programa esté en riesgo y señaló que será necesario acelerar el ritmo de trabajo y generar nuevas cuadrillas para recuperar el avance durante los últimos tres meses del año. "Sí tenemos que apretar el paso y generar nuevas cuadrillas", afirmó.

Plaza aseguró que el Gobierno Municipal mantiene el objetivo de cumplir con los trabajos contemplados en el programa de la administración. Para los próximos meses están previstos trabajos de recarpeteo en distintas colonias de Frontera, algunos de los cuales se encuentran en proceso de aprobación presupuestal y próximos a iniciar.

En materia de bacheo, explicó que actualmente se está dando prioridad a las avenidas principales y vialidades primarias, con atención a las solicitudes realizadas directamente a la alcaldesa durante arranques de obra y mediante reportes ciudadanos. El funcionario señaló que, pese al desabasto, los trabajos continuarán de manera gradual conforme se reciba el material necesario.