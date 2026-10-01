Eliud Aguirre lanza campaña contra mosquitos en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Autoridades estatales y municipales, reforzaron las acciones preventivas para combatir la proliferación de mosquitos y garrapatas, vectores relacionados con enfermedades como el dengue y la rickettsiosis mediante la campaña que se puso en marcha, frente a la explanada de la Presidencia Municipal, contando con la presencia del Secretario de Salud en el Estado de Coahuila, Dr. Eliud Aguirre Vázquez.

Fue el Secretario del ayuntamiento, Profesor Fernando Mondragón Aguilar, quien dio la bienvenida a los presentes, a nombre del alcalde dijo que, para construir una comunidad más saludable y más segura, cuidar nuestra salud es cuidar de las familias y, de todo San Juan de Sabinas.

Por su parte el Secretario de Salud destacó que, por indicaciones del Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, se realizan dichas acciones para prevenir enfermedades provocadas por vectores.

El Dr. Iván Alejandro Moscoso González, subsecretario de prevención y control de enfermedades informó que estas campañas son completamente gratuitas por ello recomiendan a la ciudadanía aprovechar dichos beneficios exhortando además a la población a cuidar de las mascotas y, brindarles la atención debida.

Acciones de la autoridad

Las labores se realizan de manera coordinada entre el Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, la Secretaría de Salud de Coahuila y el equipo MEJORA, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención entre la población.

Durante la jornada, tanto las autoridades estatales como regionales y municipales, supervisaron las acciones implementadas en los módulos instalados en la explanada de la Presidencia Municipal.

Estas labores, forman parte de las estrategias preventivas para reducir riesgos sanitarios y atender oportunamente la presencia de mosquitos y garrapatas.

Importancia de la prevención

Asimismo, destacaron la importancia de mantener las acciones de prevención de manera permanente, particularmente en los sectores donde puedan generarse condiciones favorables para la reproducción de estos vectores.

Finalmente, exhortaron a las familias a participar en las medidas preventivas y mantener limpios sus patios y espacios exteriores para contribuir al cuidado de la salud comunitaria.

En dicho evento se contó además con la presencia del Dr. Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la jurisdicción sanitaria 03 en Sabinas, directores de los hospitales generales y Centros de Salud en la Región Carbonífera así como ciudadanía en general.