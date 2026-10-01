Muere hombre al caerle lámina del techo de casa

NUEVA ROSITA, Coah.- Un hombre de 43 años perdió la vida luego de sufrir una lesión en el cráneo provocada por una lámina que se desprendió del techo de su vivienda, en el ejido El Gallo, de la Villa de San Juan de Sabinas, a consecuencia de los fuertes vientos y las lluvias registrados en la Región Carbonífera.

El fallecido fue identificado como Cesáreo N., quien sufrió el accidente en su domicilio luego de que las condiciones meteorológicas ocasionaran el desprendimiento de una lámina del techo.

De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de la Fiscalía, Diego Garduño Guzmán, el objeto cayó sobre el hombre y le provocó una lesión en el cráneo, por lo que requirió atención médica.

Su hermano, identificado como Manuel N., de 65 años, lo trasladó a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la intención de que recibiera atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por trasladarlo al centro hospitalario, Cesáreo N. falleció, por lo que se notificó el deceso y se procedió con las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue canalizado a un anfiteatro, donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar las causas precisas de su fallecimiento.