Detienen a hombre por metanfetamina en Sabinas: cateo dirigido por Diego Garduño

VILLA DE AGUJITA, SABINAS, COAH.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno, encabezadas por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, realizaron un cateo en la Villa de Agujita, municipio de Sabinas.

La diligencia corresponde al cateo número 74 efectuado en la región, como parte de las acciones de seguridad implementadas por las autoridades.

Durante estas acciones, aseguraron metanfetamina, de acuerdo con la información proporcionada por el delegado, licenciado Diego Garduño Guzmán.

Como resultado del operativo, fue detenido un hombre de 49 años, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para atender su situación legal.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos coordinados entre las distintas corporaciones de seguridad en la región.

Los objetos con las características propias de la metanfetamina deberán ser analizados y debidamente pesados y, embalados, a través de un dictamen pericial en materia de química forense.

En cuanto al individuo, se habrá de corroborar su grado de participación en este hecho ilícito, destacando el delegado que, con este tipo de acciones se mantiene el blindaje en el Estado de Coahuila, realizando acciones permanentes y contundentes para, seguir manteniendo el estado número uno en materia de seguridad.