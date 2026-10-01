Han muerto 48 personas por rickettsia en Coahuila

NUEVA ROSITA, Coah. - El secretario de Salud de Coahuila, Dr. Eliud Aguirre Vázquez, informó sobre la situación que se registra en el estado en relación con los municipios con mayor población y mayor número de casos de rickettsia.

El funcionario explicó que, después de Torreón, le siguen Ramos Arizpe y Saltillo, por ser municipios muy grandes e igual que Saltillo, con mucha mayor población, por lo que concentra la mayor incidencia de esta enfermedad al detectar 58 casos en todo Coahuila con 42 fallecimientos.

Rango de edad de las víctimas

Al ser cuestionado sobre el rango de edades de las víctimas mortales, precisó que la mayoría son menores de edad de cinco a doce años, ya que son quienes más tienen contacto con las mascotas.

Indicó que se trata del grupo donde hay más convivencia por juegos y actividades con perros y gatos, lo que incrementa el riesgo de contagio por dicha bacteria.

Vigilancia epidemiológica en Coahuila

Aguirre Vázquez reiteró que la Secretaría de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica en coordinación con las Jurisdicciones Sanitarias y llamó a padres de familia a estar atentos a los síntomas y acudir de inmediato a su unidad de salud.

Lo anterior, a fin de prevenir la enfermedad con antibiótico y evitar se registren decesos.