SIMAS repara red hidráulica tras baja presión en Lindavista, San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Al iniciar el primer lunes del año, el Ayuntamiento de San Buenaventura dio paso a la atención inmediata de la ciudadanía, priorizando los servicios básicos y de primera necesidad, como parte del compromiso de brindar una respuesta oportuna a las necesidades de la población.

Por instrucciones del alcalde Javier Flores Rodríguez, el personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) trabaja de manera permanente para garantizar el abastecimiento eficiente del vital líquido, especialmente ante el incremento en la demanda provocado por las altas temperaturas registradas en la región.

Acciones de la autoridad

Como parte de estas acciones, se atendió un reporte por baja presión de agua en la colonia Lindavista, específicamente sobre la calle Francisco I. Madero, donde cuadrillas de SIMAS realizaron labores de revisión y reparación en la red hidráulica.

Durante los trabajos se detectaron obstrucciones en algunas líneas de conducción, ocasionadas principalmente por raíces de árboles de gran antigüedad, lo que afectaba el flujo normal del agua. Tras la intervención, se informó por parte del gerente de Simas profesor Roberto Guerrero que el servicio quedaría restablecido de manera gradual durante el transcurso del día.