Óscar Pimentel destaca inversión en educación: 60% del presupuesto en Coahuila

Cerca del 60 por ciento del presupuesto del Gobierno de Coahuila se destina a educación, afirmó Óscar Pimentel, secretario de Gobierno, al destacar que este rubro es una de las principales estrategias de la administración estatal.

El funcionario señaló que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la educación representa una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, el desarrollo y la seguridad en la entidad. "Si queremos lograr mayor calidad de vida, mejor desarrollo, mayor seguridad, pues tenemos que darle un impulso muy grande a la educación", expresó durante su visita a Frontera.

Pimentel destacó que la estrategia Impulso Educativo Coahuila contempla acciones para fortalecer la enseñanza del idioma inglés, el acceso a internet, la lectoescritura, la cultura, la educación física y los valores. Explicó que la inversión en educación representa una parte importante del presupuesto estatal, debido a que el sistema atiende a más de 350 mil estudiantes de educación básica, desde inicial hasta secundaria, además de educación especial, preparatorias y universidades.

Para el inicio del ciclo escolar, el Gobierno de Coahuila destinó alrededor de 160 millones de pesos para útiles escolares, mobiliario, uniformes y otros apoyos dirigidos a estudiantes. Entre estos beneficios se encuentra la entrega de pares de tenis para alrededor de 90 mil niñas y niños de escuelas rurales, planteles urbanos y colonias donde habitan familias de escasos recursos.

El secretario de Gobierno indicó que la entrega de los apoyos ya comenzó y que algunos niveles educativos han sido cubiertos al 100 por ciento. Previó que el proceso concluya durante septiembre. También señaló que se atenderán las necesidades más importantes de mobiliario educativo en distintos planteles, aunque no precisó una cifra sobre los equipos que serán reemplazados o entregados.

Respecto a las incidencias registradas durante el periodo vacacional, Pimentel indicó que se mantiene una coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y los municipios, mediante el Mando Único. El objetivo, dijo, es reforzar la vigilancia en los planteles y reducir al mínimo los casos de vandalismo durante las vacaciones. "Siempre es un fenómeno que daña mucho a la comunidad escolar y estamos haciendo todo lo posible porque se reduzca y porque haya una mayor seguridad en las colonias", señaló.