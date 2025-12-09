Ricardo Rodríguez Rocha planea transformar Ecoparque Monclova en Dinolandia

El Ecoparque Monclova se transformaría en un parque Jurásico o "Dinolandia", similar al ubicado en Ramos Arizpe, como parte de los proyectos que se analizan para renovar el espacio.

De concretarse esta propuesta, los leones y tigres que actualmente están en comodato serían devueltos a sus dueños o reubicados en otro estado.

Ricardo Rodríguez Rocha, director del Ecoparque, explicó que este proyecto es el más ambicioso: convertir el Ecoparque en un atractivo tipo parque Jurásico o Dinolandia, aunque aún no se ha tomado una decisión final. "Eso está por verse", aclaró el director.

Actualmente, la mayoría de los animales del Ecoparque son especies endémicas. En cuanto a los ejemplares exóticos, Rodríguez Rocha señaló que los leones africanos —dos en total— son ya demasiado ancianos, con más de 20 años de edad. "Un león que vive 14 años para arriba ya vivió de más; es lo que duran en la sabana", explicó.

Si el proyecto de dinosaurios avanza, estos leones deberán ser reubicados en otro estado donde puedan recibir cuidados especializados en su etapa final de vida. Respecto a los tigres, que se encuentran en comodato, deberán regresarse a sus propietarios, salvo que ellos decidan otro destino.

Indicó que continúan fortaleciendo el programa de atención de especies endémicas, el cual ya opera desde hace meses. "Nos han llegado entre 12 o 15 especies en mal estado de salud; las hemos curado, lo seguimos haciendo y las soltamos a su hábitat natural", detalló.

Rodríguez Rocha señaló que el parque permanece cerrado desde mayo debido a la remodelación general, misma que se detuvo temporalmente. Sin embargo, confió en que las obras puedan concluir el próximo año y que el proyecto, cualquiera que sea el elegido, pueda avanzar sin nuevas suspensiones.

A pesar del cierre al público, el Ecoparque continúa operando internamente. "Todo está muy bien: desde que llegas al portón ves el césped cortado; los animales están cubiertos por el frío, están comiendo normal. Están menos estresados porque la presencia de gente los estresa un poco. Si ves algo de basura son solo hojas de otoño", puntualizó.

La decisión final sobre el futuro del Ecoparque se tomará una vez que concluyan las remodelaciones y se definan los recursos para el proyecto seleccionado.