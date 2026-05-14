Líder estatal del PRI se reúne con su estructura

NUEVA ROSITA, COAH.- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Robles Loustaunau, visitó la Región Carbonífera para encabezar una reunión con la estructura priista.

Durante el encuentro, se analizaron aspectos clave como el activismo, la representación y los indicadores más relevantes para la organización política con miras al proceso electoral que se avecina.

Robles Loustaunau destacó que estas actividades forman parte de las tareas fundamentales del partido, señalando que se trata de trabajos rutinarios que permiten mantener la cohesión interna.

"Esa es nuestra tarea fundamental, son trabajos rutinarios", añadiendo que hasta el momento el PRI sigue adelante, trabajando fuertemente", expresó el dirigente estatal.

Importancia de la participación militante

En su mensaje, el líder priista subrayó la importancia de la participación activa de la militancia, recomendando que se mantenga el esfuerzo constante en las labores partidistas.

De cara al proceso electoral del próximo 7 de junio, Robles Loustaunau hizo un llamado a la militancia para que acuda a las urnas y motive a la población en general a ejercer su derecho al voto.

Lucha contra el abstencionismo

Reconoció que la lucha contra el abstencionismo corresponde principalmente a los órganos electorales, pero enfatizó que el PRI busca contribuir con una invitación abierta a la ciudadanía.

Finalmente, el dirigente estatal reiteró que el PRI continuará trabajando con firmeza en San Juan de Sabinas y en todo el estado, con el objetivo de consolidar su estructura y mantener la confianza de la población.