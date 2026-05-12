En el Municipio de San Juan de Sabinas celebra sector salud Día internacional de la Enfermería

NUEVA ROSITA, COAH.- Personal del Sector Salud del Municipio de San Juan de Sabinas celebró el Día Internacional de la Enfermería, contando con la distinguida presencia del presidente municipal Oscar Ríos Ramírez.

El encuentro reunió a enfermeros, enfermeras y, autoridades regionales para reconocer su labor diaria al frente de la atención a los pacientes día a día.

El alcalde felicitó a los enfermeros y enfermeras; destacó la gran labor que realizan llevando atención y cuidado a quienes más lo necesitan. Resaltó además que su trabajo es fundamental para el funcionamiento del sistema de salud municipal y para el bienestar de las familias de esta región.

Reconocimiento a enfermeros y enfermeras

En dicho evento se contó además con la presencia del Mtro. Francisco Tobías Hernández, subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera, quien mencionó que es un verdadero honor acudir a dicha celebración con la representación del gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Señaló que, reconocer el trabajo que desempeñan enfermeras y enfermeros, es importante no solo para el gobierno estatal, sino para la sociedad en su conjunto.

"Ustedes son guardianes de la salud en los momentos muchas veces desesperantes, sin importar la edad del paciente. Para ustedes podrá ser algo normal, pero el trabajo que realizan es digno del trabajo que realizan los ángeles en el cielo", expresó Tobías Hernández. Deseó que vengan muchos días más como este y que sigan llegando más personas con la misma calidad humana que ustedes.

Mensaje del director del Hospital Regional

El doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, director del Hospital Regional, exhortó por su parte al personal, a seguir trabajando y no perder ese amor por el dolor humano, la cualidad de mejorar la vida de los demás.

"Les deseo hoy y siempre que continúen siendo la luz de todos los seres humanos", dijo.

En el evento también estuvieron presentes el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; el doctor Alejandro Pérez Armenta, subdirector del Hospital, y personal del nosocomio.