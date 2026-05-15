En el Municipio de San Juan de Sabinas celebra Oscar Ríos a maestros con emotivo homenaje en su día

NUEVA ROSITA, COAH.- En el marco del Día del Maestro, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, rindió un merecido homenaje a los docentes de la localidad.

El evento estuvo lleno de reconocimientos, rifas de regalos y momentos de convivencia que resaltaron la importancia de la labor educativa en la formación de ciudadanos de bien para la Región Carbonífera.

Los maestros agradecieron el gesto, destacando que más allá de los obsequios, lo valioso fue la oportunidad de convivir y recibir un reconocimiento público a su vocación y esfuerzo.

Subrayaron que, ser maestro implica transmitir valores y conocimientos que impactan directamente en el desarrollo de la comunidad y de todas las familias.

El evento destacó la labor de los docentes

La licenciada Karina Ríos Ornelas, presidenta del Sistema DIF Municipal, felicitó a los docentes y resaltó que gracias a ellos muchas personas han logrado salir adelante en el ámbito educativo.

"Este evento fue hecho con mucho cariño y amor por parte del alcalde Oscar Ríos Ramírez, ya que gracias a los maestros nuestros niños y niñas destacan en su educación", expresó.

Un homenaje lleno de actividades

Como parte del homenaje, se presentó un evento artístico que amenizó la celebración y brindó un espacio de entretenimiento para los asistentes. La jornada se convirtió en un momento de unión y reconocimiento hacia quienes día a día dedican su vida a la enseñanza.

En el acto estuvieron presentes el profesor José Luis Flores Méndez como invitado especial; la subdirectora de servicios educativos en Múzquiz y San Juan de Sabinas, profesora Nélida Santos Galván; la directora de educación municipal, profesora Delia Renovato Cortés y el director del DIF Municipal, Alberto Berrones Sandoval, quienes acompañaron a los maestros en su celebración.