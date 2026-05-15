Celebran a maestras y maestros de Allende con música, rifas y convivencia

Allende.– Maestras y maestros del municipio participaron en una celebración organizada con motivo del Día del Maestro, donde disfrutaron de una convivencia llena de alegría, compañerismo y reconocimiento por la importante labor que realizan en la formación de nuevas generaciones.

La celebración del Día del Maestro reunió a docentes de diversas instituciones en un ambiente festivo.

Durante el evento, las y los docentes compartieron momentos de convivencia en un ambiente familiar, participando en distintas actividades recreativas, música en vivo, baile, rifas y dinámicas preparadas especialmente para festejar esta fecha especial.

Actividades recreativas y música en vivo marcaron la convivencia de los maestros en Allende.

La reunión permitió que personal educativo de diferentes instituciones conviviera fuera de las aulas, fortaleciendo los lazos de amistad y reconociendo el esfuerzo diario que realizan dentro de las escuelas y comunidades.

El evento destacó la importancia de reconocer el compromiso de los docentes en la educación.

Asistentes destacaron la importancia de este tipo de celebraciones para agradecer el compromiso de quienes dedican su vida a la enseñanza y al desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes del municipio.

Además, se reconoció el trabajo de las personas que colaboraron en la organización del festejo, haciendo posible una noche de convivencia donde prevaleció el ambiente de respeto, unión y gratitud hacia el magisterio.