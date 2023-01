Otorgan licencia a David Borrego

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya y su cuerpo de regidores del ayuntamiento de Frontera, sesionaron de manera extraordinaria la tarde de ayer donde aprobaron la solicitud de licencia del Regidor Juan David Borrego Berlanga.

Desde el día jueves el Regidor de Hacienda solicitó su licencia porque busca contender por una candidatura a la diputación local, por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), partido que lo llevó al puesto que actualmente ocupa en el Gobierno Municipal.

"Traemos en la sangre lo político, nos gusta ayudar a la gente y sabemos que en la diputación es legislar y ahí podemos lograr cosas buenas para el bien de la ciudadanía", dijo el funcionario.

Mencionó que le gusta mucho ayudar a la gente de la tercera edad y de ser el ganador de la elección buscaría incrementar estos apoyos y así mejorar la calidad de vida de estas personas.

"Soy completamente nuevo en esto, pero en la política sindical sí nos conocen a "Los Borregos", mucha gente nos conoce allá, hemos trabajado y hemos hecho bien el papel y tener buena aceptación de la ciudadanía", expresó.

Por su parte el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya indicó que cualquier otro servidor público del ayuntamiento que desee participar en la próxima elección tendrá todo el apoyo de su parte.

"Me agrada el tema de que se quieran involucrar, me parece bien, creo que es importante que estemos todos al pendiente, todo aquel que desee participar tiene todo mi apoyo, Juan David me los hizo saber desde anoche que hoy (ayer) se separa del cargo con licencia", dijo.