La comunidad de Frontera despide a Pablo Jareth, querido activista

La alegría, solidaridad y particular sentido del humor que caracterizaron a Pablo Jareth Hernández Ponce quedaron en el recuerdo de familiares, amigos y personas que convivieron con él en Frontera, luego de su fallecimiento en Monterrey.

Pablo Jareth fue conocido por interpretar a Doña Lencha durante diversos shows y actividades, personaje con el que logró ganarse el cariño de la población y convertirse en uno de los rostros reconocidos de la comunidad LGBT en el municipio.

Además de su faceta artística, participó en la vida política de Frontera como candidato a regidor por el Partido del Trabajo (PT) durante las pasadas elecciones.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona alegre, amable y siempre dispuesta a ayudar. Entre sus amistades había personas de distintos sectores y partidos políticos, quienes coincidían en destacar su disposición para acompañar y apoyar actividades, aun cuando no compartieran las mismas ideas.

De acuerdo con personas cercanas a la familia, hace aproximadamente un año Pablo Jareth fue sometido a estudios médicos que revelaron que tenía las defensas muy bajas, por lo que requería cuidados y atención especial.

En los últimos días su estado de salud se complicó. Fue hospitalizado en Monterrey y enfrentó una neumonía que, pese a los esfuerzos médicos, no logró superar. Sus allegados señalaron que también presentaba otros síntomas graves, entre ellos expulsión de sangre.

La noticia de su fallecimiento generó muestras de pesar entre sus amigos, quienes lamentaron no haber podido despedirse de él y recordaron especialmente su disposición para acompañarlos en actividades y proyectos. "Cuando me enteré de que estabas en el hospital pensé: ´Nombre, Pablo es muy fuerte, pa´ la otra semana va a estar aquí comiendo en el restaurante´. Nunca me imaginé que estuvieras así de mal", expresó uno de sus amigos.

En su mensaje de despedida, destacó que Pablo lo acompañó y apoyó en distintas actividades, incluso cuando no compartían sus ideales. "Muchas gracias por las veces que me acompañaste en mis actividades, aun cuando no compartías mis ideales decidiste apoyarme y ayudarme a llevar a cabo mis eventos", recordó.

Otro de sus amigos lo describió como una persona de gran corazón y evocó con cariño las ocasiones en que convivieron. "Siempre te llevaré en el recuerdo mientras esté aquí en la tierra por tu gran corazón y porque eras la única persona que me ganaba en las vencidas", escribió.

Apoyan a la familia

Tras su fallecimiento, amigos de Pablo Jareth iniciaron una colecta para ayudar a su familia a cubrir los gastos funerarios y del panteón. El llamado está dirigido especialmente a quienes conocieron y apreciaron a Pablo, con la finalidad de reunir alrededor de 22 mil pesos, además de los gastos correspondientes al panteón.

La familia atraviesa además una situación complicada, debido a que su hermano Misael Hernández suspendió sus actividades laborales para cuidar a Pablo y a su madre, por lo que amigos solicitaron apoyo económico para afrontar los gastos derivados de la pérdida. "Pablo fue un gran amigo para muchos de nosotros y lamentamos su pérdida. Nos deja un gran dolor a las personas que convivimos con él", señalaron sus allegados.

Las personas interesadas en apoyar pueden hacerlo mediante la cuenta bancaria proporcionada por la familia. Los amigos pidieron comprensión si Misael no puede responder inmediatamente los mensajes, debido a que actualmente se encuentra realizando los trámites relacionados con el fallecimiento.

Entre recuerdos, mensajes de despedida y muestras de cariño, amigos y conocidos de Pablo Jareth lamentaron la partida de quien, aseguran, dejó una huella entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él. "Espero que Dios, en su sabiduría, te haya esculpido un camino hacia la vida eterna. En paz descansa, carnalito, y pronta resignación a toda tu maravillosa familia", expresó uno de sus amigos.