Piden sangre para joven motociclista

Entre la vida y la muerte se encuentra un joven de 24 años, identificado como Diego Castro, quien permanece internado en el Hospital Amparo Pape tras sufrir un fuerte accidente en su motocicleta.

Su familiar, Mariana Flores, informó que el estado de salud del joven es delicado, aunque ayer por la tarde apenas y lograron estabilizar su presión. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre las lesiones en su cabeza. "Se logró que su presión se nivelara, pero no nos han dado muchas noticias sobre su cráneo; sí quedó muy delicado", expresó con preocupación.

Llamado a la comunidad para donar sangre

Ante la gravedad del caso, la familia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para donar tres unidades de sangre tipo A positivo, indispensables para su atención médica.

Diego, de 24 años, es descrito como un joven trabajador que se dirigía a su empleo al momento del accidente. Es soltero y, de acuerdo con sus familiares, no cuenta con una red amplia de apoyo, por lo que hoy dependen de la solidaridad de la comunidad.

Detalles del accidente

El percance ocurrió en el cruce de la calle Benito Juárez y Guanajuato, donde presuntamente un vehículo tipo Chevy, conducido por Roberto Ibarra, de 54 años y originario de Saltillo, impactó al motociclista.

Hoy, mientras permanece en estado crítico, su familia se aferra a la esperanza y al apoyo de la ciudadanía para ayudarlo a salir adelante.