Padres bloquean carretera en Saltillo: exigen cuentas a Rosa Isela

SALTILLO, Coah.- Padres de familia de la primaria Héroes de la Angostura bloquearon esta mañana la carretera Saltillo-Zacatecas, a la altura del poblado La Angostura, para exigir cuentas claras sobre el manejo de las cuotas escolares y la destitución de la directora del plantel.

La protesta comenzó alrededor de las 07:50 horas frente a la escuela, donde las manifestantes colocaron pancartas con mensajes como "Dónde está el dinero" "Directora NIEGA cuentas claras", "Destitución de la Directora" y "EXIGIMOS el regreso del DINERO".

De acuerdo con los padres de familia, desde hace varios años desconocen el manejo de los recursos obtenidos mediante las cuotas que aportan las familias. Los manifestantes señalaron a Rosa Isela como directora de la primaria Héroes de la Angostura y demandaron su destitución.

Bloqueo en la carretera Saltillo-Zacatecas

Posteriormente, las madres de familia bloquearon la circulación de la carretera Saltillo-Zacatecas en ambos sentidos, lo que provocó afectaciones viales y reclamos de algunos conductores.

Ante la protesta, elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron al lugar para entablar contacto con las manifestantes. Las madres de familia exigieron la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación y mantuvieron el bloqueo mientras esperaban atención a sus demandas.