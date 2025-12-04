Choque por alcance en puente Nava–Morelos moviliza a cuerpos de auxilio

Nava, Coah.— Un aparatoso choque por alcance registrado minutos después de la una de la tarde en el puente a desnivel que conecta Nava con Morelos generó una amplia movilización de corporaciones de auxilio y seguridad. El accidente involucró a una Omoda blanca de reciente modelo y un Ford Fusión negro.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la Omoda circulaba a exceso de velocidad y no respetó la distancia entre vehículos, impactando por alcance al Ford Fusión, cuyo conductor había reducido la marcha luego de que un objeto cayera de una camioneta que circulaba metros adelante. La mujer fue atendida por paramédicos y trasladada a un nosocomio tras sufrir una fuerte crisis nerviosa.

Detalles del accidente en el puente de Nava

Elementos del Mando Coordinado de Nava y Morelos aseguraron el área y notificaron a la Guardia Nacional División Carreteras, que tomó conocimiento para deslindar responsabilidades. El tránsito se vio afectado por varios minutos mientras se realizaban maniobras y se retiraban las unidades involucradas.

Acciones de las autoridades tras el choque

Las autoridades locales se movilizaron rápidamente para atender la situación y garantizar la seguridad de los conductores en la zona. La Guardia Nacional se encargó de las investigaciones pertinentes para determinar las causas del accidente.

Consecuencias del choque en el tránsito de Nava

El choque provocó un embotellamiento significativo en la zona, afectando a los vehículos que transitaban por el puente. Las maniobras de retiro de los vehículos involucrados tomaron más tiempo del esperado, lo que generó molestias entre los conductores.